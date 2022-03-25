Судьбу масочного режима в Новосибирской области будут решать 28 марта

Решение о снятии масочного режима в Новосибирской области рассмотрят в понедельник, 28 марта, на совещании оперштаба. Об этом на брифинге 24 марта сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

Глава ведомства отметил, что на очередном заседании оперштаба обсудят ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и новое снятие антиковидных ограничений в регионе. По словам Константина Хальзова, минздрав будет опираться на данные Роспотребнадзора (какие тенденции замечены, как оценивается ситуация).

Напомним, что отмену масочного режима анонсировал Андрей Травников. На заседании в облправительстве 16 марта он заявил, что поддерживает данное решение. В связи с этим губернатор поручил оперштабу подготовить соответствующие документы. Тем не менее 21 марта региональный Роспотребнадзор попросил отложить отмену масочного режима, так как в регионе начался рост заболеваемости ОРВИ на 30%. Тогда Андрей Травников заявил, что масочный режим могут перевести из обязательного в рекомендательный.

«Я расцениваю масочный режим как действенную меру по распространению многих инфекций. Вообще-то маски должны носить и для того, чтобы бороться с гриппом и ОРВИ. Но мы же не думаем, что маски теперь пожизненный элемент нашей одежды», – подчеркнул глава региона.