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В Новосибирске отложили планы по ликвидации киосков и торговых павильонов

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Такое решение городские власти приняли в связи с действием санкций.

Мораторий на снос нестационарных торговых объектов (ларьков, киосков, торговых павильонов) ввели в Новосибирске. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник департамента инвестиций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

«Отменяем ранее принятые комиссией по демонтажу решения в отношении законопослушных владельцев нестационарных торговых павильонов. Мораторий вводим до 31 декабря 2022 года, понимая сегодняшнюю обстановку, — сказал он. — Подготовили изменения в нормативно-правовые акты, чтобы это произошло на законных основаниях».

До принятого моратория на снос в перечне демонтажа находились 227 объектов коммерческого значений. Только 78 из них получат отсрочку. «148 объектов в этом перечне — абсолютные самовольщики, которые не платят ни копейки налоговых отчислений. Естественно, на таких нарушителей никакие моратории не распространяются», — подчеркнул господин Витухин.

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