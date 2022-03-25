В Новосибирске отложили планы по ликвидации киосков и торговых павильонов

Мораторий на снос нестационарных торговых объектов (ларьков, киосков, торговых павильонов) ввели в Новосибирске. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник департамента инвестиций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

«Отменяем ранее принятые комиссией по демонтажу решения в отношении законопослушных владельцев нестационарных торговых павильонов. Мораторий вводим до 31 декабря 2022 года, понимая сегодняшнюю обстановку, — сказал он. — Подготовили изменения в нормативно-правовые акты, чтобы это произошло на законных основаниях».

До принятого моратория на снос в перечне демонтажа находились 227 объектов коммерческого значений. Только 78 из них получат отсрочку. «148 объектов в этом перечне — абсолютные самовольщики, которые не платят ни копейки налоговых отчислений. Естественно, на таких нарушителей никакие моратории не распространяются», — подчеркнул господин Витухин.