Мэр Новосибирска рассказал о планах по переходу на цифровой документооборот

Перейти на электронный документооборот намерена мэрия Новосибирска. Таким образом планируется решить проблему дефицита офисной бумаги. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть на пресс-конференции 24 марта.

«Экономия происходит при переходе на цифровой документооборот. Это решит в корне проблему, — отметил градоначальник. — Мы вслед за правительством Новосибирской области планируем переход на цифровой документооборот».

Горсовет Новосибирска ранее направил помощникам депутатов распоряжение об экономии бумаги. До этого в СМИ сообщалось, что новосибирцы начали массово скупать белую офисную бумагу. Она производится в России, но отбеливающие компоненты были зарубежными. С введением антироссийских санкций поставку химикатов прекратили.

В ряде торговых точках товар раскупили полностью, где-то он резко подорожал. Стоимость пачки белой бумаги доходила до 2 тысяч рублей.

В региональном правительстве заверили, что ситуация с поставками бумаги стабилизируется в первой половине апреля.

Фото: архивы пресс-служб