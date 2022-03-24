В рамках акции «Час Земли» новосибирская мэрия отключит подсветку здания

Мэрия Новосибирска примет участие в международной акции Всемирного фонда дикой природы «Час Земли». Будет полностью выключена архитектурно-декоративная подсветка и все освещение здания с 20:30 до 21:30 в субботу, 26 марта.

«„Час Земли“ — самая массовая экологическая акция на планете, в ней участвуют более 190 стран, — рассказали в городской администрации. — Это символичная акция, благодаря которой ежегодно все больше людей узнают о проблеме истощения природных ресурсов».

Мэрия предлагает присоединиться к акции всем горожанам и на час отключить свет и электроприборы. Подтвердить свое участие в акции необходимо на ее официальном сайте 60.wwf.ru.

Фото: 2ГИС