Новосибирцы больше не должны соблюдать социальную дистанцию в кафе и ресторанах

В новосибирском правительстве одобрили предложение Роспотребнадзора по отмене очередного антиковидного ограничения — социальной дистанции в кафе, ресторанах, фуд-кортах в ТЦ и ТРЦ, столовых и других заведений общепита.

«При оказании услуг общественного питания с использованием фуд-кортов в торгово-развлекательных центрах отменяется дистанцирование между столами, отменяется условие присутствия одного посетителя на четырех кв. м, и не ограничивается количество посетителей в указанных объектах, условия соблюдения санитарно-эпидемиологических требований сохраняются», — сообщили в правительстве Новосибирской области .

Отметим, что во время посещения массовых спортивных мероприятий при свободном проходе в здания их наполняемость, согласно решению облправительства, не должна превышать 70%. В случае если зрителей и участников больше, допускаться они будут только по QR-кодам сертификатов о вакцинации. Данная норма вступит в силу с 1 апреля.