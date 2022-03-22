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На площади Калинина в Новосибирске ликвидируют парковки

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По словам мэра Анатолия Локтя, это улучшит городской облик и упростит дорожное движение.

В ходе аппаратного совещания 22 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что на площади Калинина планируется убрать парковочные места. Он отметил, что парковки портят облик площади Калинина и затрудняют движение.

«Поручаю в срок до середины апреля проработать варианты с ГИБДД. Парковочное пространство, которое там существует, надо убирать, оно мешает», — заявил градоначальник.

Заместитель мэра Анна Терешкова отметила, что вскоре на площади Калинина появится стела «Город трудовой доблести». Памятник закажут 15 мая, изготовление завершат к 1 августа, к 30 сентября стелу планируют установить, а до 1 ноября благоустроят площадь. Открытие пройдет 3 ноября.

Фото: 2ГИС

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