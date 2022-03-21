С полок новосибирских аптек исчез ряд важных лекарств

В российских аптеках наблюдается тотальный дефицит гормонов, которые систематически необходимо принимать людям с гипотиреозом. В беседе с HГC врач, доктор медицинских наук Татьяна Овсянниковой отметила, что эта проблема может затронуть 2-3% населения страны — это средние показатели случаев выявления гипотиреоза. Кроме того, еще 10% выявляют в скрытой форме у взрослых людей и 3% — дети.

Средний возраст больных варьируется от 30 до 50 лет. Их лечение требует заместительной терапии препаратами тиреоидных гормонов. «На отечественном фармацевтическом рынке представлены препараты Л-Тироксина как отечественного, так и зарубежного производства», — прокомментировала медик. Подавляющее большинство препаратов поступало в Россию из Германии, Норвегии, Швейцарии и Аргентины. В России же этим занимаются такие компании как ОАО «Акрихин» в Московской области и ООО «Озон» Саратовской области.

В мэрии Новосибирска на запрос корреспондента НГС ответили, что препараты появятся в начале недели: «Действительно, наблюдаем ажиотажный спрос на эти препараты. За неделю был раскуплен двухмесячный запас. Новосибирская аптечная сеть обратилась к поставщикам, уже достигнуты договоренности. Держим ситуацию на контроле».

В целом врачи не рекомендуют менять препарат конкретного производителя. Однако учитывая нынешнюю непростую ситуацию, медикам придется переводить своих пациентов на другие лекарства.