Анатолий Локоть рассказал о приоритетных задачах мэрии в условиях санкционного прессинга

В ходе пресс-конференции с представителями СМИ 17 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о ключевых направлениях работы городской администрации в сложившейся экономической ситуации. Он отметил, что для решения первоочередных задач в городе создан антикризисный оперативный штаб.

«Чтобы все задачи, поставленные мной перед мэрией Новосибирска, выполнялись, я создал оперативный антикризисный штаб, он будет работать во взаимодействии и глубокой координации с областным штабом. Это очень важное условие, чтобы наши действие не входили в противоречия, чтобы они были согласованы, и тогда, я уверен, принимаемые решения будут эффективны, — подчеркнул мэр.

Градоначальник сообщил, что в первую очередь необходимо обеспечить бесперебойную и эффективную работу городского хозяйства: «Все системы жизнеобеспечения города: тепло, вода, свет, работа всех коммуникаций, общественного транспорта — все это жизненно необходимо, за всем этим нужно очень внимательно следить».

Среди приоритетных направлений Анатолий Локоть также назвал поддержку строительной отрасли, сферы образования и науки, контроль ситуации на рынке труда, обеспечение стабильной работы муниципальной аптечной сети, мониторинг ситуации с поставками продуктовых товаров первой необходимость и контроль ценообразования. Кроме того, мэр Анатолий Локоть отметил, что необходимость выполнить все социальные обязательства муниципалитета перед новосибирцами и обеспечить устойчивость бюджета Новосибирска.

Фото: архивы пресс-служб