Новосибирские строители получат поддержку от региональных властей

Губернатор Андрей Травников рассмотрел возможные меры поддержки строительного сектора в ходе совещания с представителями отрасли в облправительстве. Начатые бюджетные объекты будут продолжены, правительство региона совместно со строительным сообществом разрабатывает региональные меры поддержки, готовит предложения на федеральный уровень.

«Что касается бюджетных строек, начатых объектов – сомнений нет, мы их будем продолжать. Потребуются нестандартные решения, по изменению проектных решений, ценообразования, но определенный опыт у нас уже есть. В отношении бюджетных строек у меня нет больших опасений. Из-за импортозамещения потребуется время для внесения изменений в документацию, но стройки будут.



Полностью поддерживаю снижение административных барьеров и необходимость более быстрой реакции представителей органов власти. Строительная отрасль для Новосибирской области – стратегически важна. Конечно же, помимо федеральных мер поддержки потребуются и дополнительные региональные меры – мы должны на это идти, в том числе на меры, которые потребуют дополнительного финансирования из областного бюджета. Решения должны быть выверенными и точечными. Прежде всего это касается стимулирования прямого спроса, и это нужно сделать – это и строительство служебного жилья для бюджетников, детей-сирот, расселение ветхого и аварийного жилья, возможно других категорий получателей жилья, которых мы имеем право напрямую финансировать из бюджета», – сказал глава региона.



Участники совещания отметили, что в сложившихся условиях для сохранения работоспособности и потенциала строительного комплекса правительством Российской Федерации осуществляется принятие неотложных мер поддержки отрасли. В этом направлении правительством РФ и правительством НСО ведется активная работа. Во взаимодействии с регионами принимаются необходимые федеральные нормативные документы. После выхода подзаконных актов РФ соответствующие нормативные документы будут приняты на региональном уровне. Правительство региона активно участвует в разработке антикризисных мер. Предложения Новосибирской области оперативно рассматриваются федеральным центром.