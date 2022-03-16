Минпромторг Новосибирской области повысит цены на сладости?

В региональное министерство промышленности и торговли области обратились новосибирские кондитеры: они попросили повысить цены на свои товары. Об этом корреспонденту НГС сообщил министр промышленности Андрей Гончаров. Глава ведомства подчеркнул, что цены на хлеб останутся прежними.

«Кондитеры обращались по ценообразованию. Мы вчера на эту тему посовещались с торговыми сетями, я надеюсь, они друг друга услышат, потому что кондитеры говорят: «Мы готовы не повышать цены на хлеб, но согласуйте нам некое увеличение по кондитерским изделиям». Это сбалансировало бы их ситуацию», — отметил министр.

На данный момент окончательное решение по этой просьбе не принято.