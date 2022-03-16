Губернатор Новосибирской области поддержал решение об отмене масочного режима

Андрей Травников заявил, что поддерживает решения об отмене масочного режима в Новосибирской области. «Поддерживаю решение об отмене масочного режима. Это мера уже нам всем надоела. Пятая волна коронавируса активно сходит на нет. Есть возможность отменить это решение», — сообщил губернатор во время пресс-конференции 16 марта.

Глава региона дал поручение оперативному штабу совместно с Роспотребнадзором подготовить соответствующие документы к ближайшему заседанию правительства, которое состоится в следующий понедельник, 21 марта.

При этом Андрей Травников отметил, что режим повышенной готовности в Новосибирской области будет продлен. «Коронавирус никуда не ушел. За неделю он унес сто жизней новосибирцев. Меры безопасности будем сохранять», — сказал губернатор.