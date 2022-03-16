Андрей Травников прокомментировал понижение дефолтного рейтинга Новосибирской области

Глава региона Андрей Травников на пресс-конференции 16 марта заявил, что дефолт в Новосибирской области не прогнозируется.

На этой неделе международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 20 субъектам нашей страны, в том числе Новосибирской области.

«Наших бюджетных возможностей достаточно, чтобы исполнить все текущие обязательства, особенно социальные. Оптимизм для этого внушает то, что мы окончили 2021 год с профицитом для бюджета и остатком на счетах», — прокомментировал глава региона.

«Понижение рейтинга: здесь больше обидно, чем больно. Мы гордились высокими рейтингами, которые нам присваивали раньше. Но, на самом деле, мы не привлекаем средства западных финансовых инструментов. Мы размещаем облигации и берем кредиты на российском рынке. Банки видят ситуацию как стабильную и управляемую, поэтому рисков для бюджета я не вижу», — Андрей Травников.

Рейтинг дефолта Новосибирской области в Fitch Ratings будет пересмотрен 10 июня.

Фото: архивы пресс-служб