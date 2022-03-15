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В Новосибирске на базе Горбольницы откроют центр лазерной терапии

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Помещения готовы на 99%, все оборудование уже завезли и смонтировали.

Онкологическая помощь станет доступнее жителям региона с открытием нового центра лазерной терапии в Новосибирске на базе Городской клинической больницы №1. Подготовку к сдаче этого значимого для системы здравоохранения региона медицинского объекта проконтролировал в ходе рабочей поездки 15 марта первый замгубернатора Юрий Петухов.

Проект реализуется совместно с ООО «Сибирский центр ядерной медицины». Министр здравоохранения региона Константин Хальзов, главный врач медицинского учреждения Юрий Бравве и представители подрядчика доложили Юрию Петухову о выполненных работах и подготовке к вводу объекта в эксплуатацию.

Проект центра лазерной терапии предусматривает капитальный ремонт помещений отделения лучевой терапии ГКБ №1, а также установку нового современного оборудования, в частности, четырех линейных ускорителей для проведения лучевой терапии онкологических больных.

Представители подрядчика доложили, что общая готовность помещений по отделочным работам выполнена на 99%, все оборудование уже завезено и смонтировано, сейчас выполняются пуско-наладочные работы, завезена вся необходимая мебель, на объекте завершается монтаж входной фасада группы и отделка крыльца.

Как отметил Юрий Бравве, уже полностью подготовлены и обучены специалисты для работы на новом оборудовании. Есть четкое понимание по потокам пациентов.

По итогам рабочей поездки Юрий Петухов поручил завершить все строительно-монтажные работы не позже 24 марта, ввести объект должны до конца месяца.

Фото: архивы пресс-служб


 

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