В Новосибирске на базе Горбольницы откроют центр лазерной терапии

Онкологическая помощь станет доступнее жителям региона с открытием нового центра лазерной терапии в Новосибирске на базе Городской клинической больницы №1. Подготовку к сдаче этого значимого для системы здравоохранения региона медицинского объекта проконтролировал в ходе рабочей поездки 15 марта первый замгубернатора Юрий Петухов.

Проект реализуется совместно с ООО «Сибирский центр ядерной медицины». Министр здравоохранения региона Константин Хальзов, главный врач медицинского учреждения Юрий Бравве и представители подрядчика доложили Юрию Петухову о выполненных работах и подготовке к вводу объекта в эксплуатацию.