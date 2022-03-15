Андрей Травников подписал постановление о снятии ряда ковидных ограничении в Новосибирской области

15 марта губернатор Андрей Травников подписал документ, который вносит изменения в постановление правительства региона от 18 марта 2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».



Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров доложил о принятых решениях: «С 18 марта не требуется предъявление гражданами действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации либо перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией (СОVID-19), или заменяющих его документов, при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций и иных учреждений культуры (в том числе цирка), официальных торжественных мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области; мероприятий, проводимых в выставочных залах; аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадки в помещениях); баз отдыха, санаторно-курортных организаций, гостиниц. А с 1 апреля не требуется предъявление QR-кода при посещении всех официальных спортивных и физкультурных мероприятий».



Отметим, что участники спортивных соревнований, прибывшие в наш регион из других субъектов РФ, должны иметь отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию, проведенного не более чем за 48 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.



При этом сохраняются все ранее установленные условия работы перечисленных сфер деятельности, такие как заполняемость объектов, дистанцирование и масочный режим.

Фото: архивы пресс-служб