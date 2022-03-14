На День города-2022 новосибирцев ждет полноформатное торжество

Впервые с доковидного 2019 года в Новосибирске состоится полноценное празднование Дня города. Ранее сообщалось, что в этом году также очно проведут акцию «Бессмертный полк». На эти мероприятия и празднование Дня Победы мэрия уже выделила 11,5 млн рублей.

«Мы планируем провести День города в полном масштабе. Как все пройдет, зависит от эпидемиологической ситуации, — рассказала НГС заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Информацию об аукционе на организацию праздников разместили на сайте госзакупок. По данным документации, победитель торгов должен будет поставить оборудование для мероприятий. Для празднования потребуется сцена, декоративное оформление, ковролин, световой прибор, пульт управления, несколько видов прожекторов. Также для организации подрядчик предоставит два грузовика, манипулятор и вилочный погрузчик. Место поставки оборудования — площадь Ленина и Красный проспект, 15 (кинотеатр имени В. В. Маяковского, где запланирован концерт). Торги состоятся 24 марта. Подрядчик должен поставлять оборудование в период со 2 мая по 29 июня.