На станции «Речной вокзал» в новосибирском метро установили новые турникеты

В метро Новосибирска, на станции «Речной вокзал», установили 26 новых турникетов. Об этом 14 марта 2022 года сообщил пресс-секретарь Новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин.

Новые турникеты с увеличением количества проходов были установлены для того, чтобы местные жители могли быстрее проходить к поездам. Они заработали утром в понедельник, 14 марта, на четвертом входе второго вестибюля станции. Проход осуществляется по жетонам и платежным картам.

Обновление турникетов было запланировано к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и Омске. Напомним, что международной федерацией хоккея на льду было принято решение перенести спортивное мероприятие из России по политическим причинам.

Фото: архивы пресс-служб