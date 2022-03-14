В новосибирском Академгородке завершили строительство гимназии более чем на тысячу учеников

В Академгородке закончили строить гимназию №3. Она рассчитана более чем на тысячу мест. О завершении строительства на оперативном совещании 14 марта сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Сейчас формируются и подаются документы на объекты гимназии №3, физически все выполнено, — заявил градоначальник. — На этой неделе все документы будут оформлены. Таким образом будем уже готовиться к новому учебному году в новом здании,

Гимназию №3 в Академгородке начали сносить в 2020 году, она прослужила более 60 лет. Власти приняли решение снести и построить на его месте новое здание.