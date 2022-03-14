Свободная касса! Новосибирские «Макдоналдсы» продолжают работу

Несмотря на сообщения американской корпорации McDonald's о приостановке работы сети на территории РФ с 14 марта, новосибирские фаст-фуд-рестораны «Макдоналдс» продолжают свою работу.

Заведение сети на «Речном вокзале» работало утром в понедельник, 14 марта, в чем убедился корреспондент НДН.инфо. Посетителей было немного, но заказы принимались, людей обслуживали — все, как прежде.

Ранее в марте McDonald's заявил о решении «закрыть все рестораны в России и приостановить все операции на рынке». Речь в сообщении гендиректора компании Криса Кемпчински шла о 850 закусочных McDonald’s, в которых работает 62 тысячи сотрудников.

Отметим, что все новосибирские «Макдоналдсы» принадлежат новокузнецкому ООО «ГиД», которая управляет закусочными, работающими под вывеской известного бренда в рамках договора франчайзинга.