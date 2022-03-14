Какие новосибирские специалисты получают самую высокую зарплату?

Сервис по поиску персонала SuperJob сообщает, что в марте этого года в Новосибирске самым высокооплачиваемым предложением для соискателей стала вакансия инженера по автотестированию с зарплатой. Цена вопроса — 200 тысяч рублей. В обязанности сотрудника входят: настройка инструментов автоматизированного тестирования, составление планов тестирования, отслеживание ошибок и проблем, тестирование веб-продуктов и приложений и обеспечение их правильной работы.

Серебно — react native developer (разрабатывает клиентскую часть пользовательского интерфейса и использует для своей работы фреймворк React — прим. редакции). Зарплата составляет 120-150 тысяч рублей. В обязанности потенциального сотрудника входит: разработка мобильных и веб-приложений (React и React Native), участие в проектировании и создании архитектуры, проектирование и разработка нового функционала, рефакторинг и поддержание в работоспособном состоянии имеющегося кода, работа в команде с другими разработчиками, аналитиками, дизайнерами и пр.

Территориальный менеджер по продажам — на третьем месте. Работодатель готов платить от 100 тысяч рублей. Сотруднику необходимо будет руководить территориальными подразделениями розничной сети компании, обеспечивать выполнение планов развития сети, подбирать и обучать персонал и пр. Главному инженеру проекта готовы платить такую же заплату, в обязанности которого будет входить: составление и контроль выполнения графика работ по вверенному проекту, контроль прохождения проектных решений в экспертизе, организация работ по устранению замечаний по проектной и рабочей документации и др.

Зарплатный топ-5 замыкает главный специалист службы заказчика. Заработная плата составляет 80-120 тысяч рублей. Среди обязанностей — формирование технических заданий на проектирование зданий и мобильных сооружений, контроль исполнения ТЗ, формирование сетевых графиков и контроль за эксплуатацией жилых объектов.