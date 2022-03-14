В новосибирском правительстве обсудили уровень обеспеченности региона продовольствием

губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания 14 марта рассмотрел вопросы обеспечения населения региона необходимыми продовольственными и иными товарами.

«Два года назад популярными товарами были гречка и туалетная бумага, сегодня — сахар. Просьба с пониманием отнестись, оперативно обеспечить все розничные магазины необходимым запасом этого продукта»,— отметил глава региона.

Об обстановке на потребительском рынке доложил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. Минпромторг в ежедневном режиме, во взаимодействии с органами местного самоуправления и торговыми сетями осуществляет мониторинг товарных запасов отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров — в целом на сегодняшний день ситуация стабильная. По продовольственным группам, по сахару, крупам и консервам, запасы составляют в среднем 24 дня, по непродовольственным, бытовой технике, предметам личной гигиены, бытовой химии — около 65 дней, с учетом нынешнего спроса. По состоянию на конец прошлой недели средние минимальные цены в сетевых торговых объектах региона составили: на сахар — 60 руб. 37 коп. за кг, на крупу гречневую — 106 руб. 40 коп. за кг, муку пшеничную — 40 руб. 54 коп. за кг, яйцо куриное — 73 руб. 90 коп. за десяток, масло подсолнечное — 115 руб. 58 коп. за литр.

Ритейлеры для бесперебойной работы своих объектов проводят аналитику спроса населения, налаживают взаимодействие с поставщиками, формируют товарные запасы по тем или иным позициям. За прошедшую неделю практически все сети увеличили объемы отгрузки товаров из распределительных центров в торговую сеть примерно на 10%.

На сегодня у оптовых поставщиков запасы сахара превышают 600 тонн, в течение недели ожидается прибытие еще 400 тонн сахара.