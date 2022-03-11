К программе «Пушкинская карта» присоединилась Новосибирская областная научная библиотека

Новосибирская государственная областная научная библиотека стала первой библиотекой региона, присоединившейся к федеральной программе «Пушкинская карта». Для обладателей карты доступны лекции, мастер-классы и экскурсии – всего до лета можно посетить 14 мероприятий.

Первыми событиями, доступными по «Пушкинской карте», станут авторские лекции новосибирского художника-исследователя Александра Таирова, мастер-класс «Суминагаси. Искусство рисования на воде» (японская техника декорирования бумаги), экскурсия по интерактивному музею книги и мастер-класс по определению филиграней на бумаге (уникальная возможность увидеть раритетные издания XVII–XX веков, узнать об истории первой в Сибири научно-технической библиотеки, познакомиться с особенностями изготовления и реставрации книги), мастер-класс по трафарету «Мифические существа. Драконы» (знакомство с миром драконов разных эпох и культур) и авторские лекции-встречи Екатерины Муковозчик «Свидание с оперой» (интересные факты, коллизии, музыка и видеофрагменты из разных оперных постановок).