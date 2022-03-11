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В Новосибирской области открыли дом культуры за 30 миллионов рублей

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Замгубернатора Ирина Мануйлова отметила, насколько важно, чтобы он стал местом, объединяющим жителей.

11 марта состоялось торжественное открытие нового ДК, построенного в рамках нацпроекта «Культура» в поселке Мирный Тогучинского района (Новосибирская область). Прежде творческие мероприятия проходили в помещении школы или на летней сцене. С открытием нового дома культуры жителей поздравила заместитель губернатора Ирина Мануйлова.

«Именно благодаря вашей инициативе и настойчивости этот дом культуры распахнул свои двери для вас и будущих поколений жителей поселка. По национальному проекту «Культура» в Новосибирской области строятся новые дома культуры, ремонтируются детские школы искусств – делается все для того, чтобы культура была доступна каждому жителю страны, вне зависимости от того, живем мы в центре Новосибирска или маленькой деревне, – подчеркнула Ирина Мануйлова. – Главное, чтобы мы помнили, что мы с вами – великий и единый народ, что Россия может гордиться своей историей и культурным наследием. Я говорю эти слова в год, который посвящен российской культуре, нашим национальным традициям – в этом наша сила и залог нашего будущего. Важно, чтобы дом культуры стал тем местом, которое объединяет всех жителей поселка».

Замминистра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов подчеркнул, что это четвертое культурно-досуговое учреждение, построенное в рамках нацпроекта «Культура» в регионе: «В поселке Мирный появилось уютное и красивое пространство. Хотелось бы, чтобы поводы приходить сюда были радостными – проводить вместе время, заниматься творчеством, читать. Пусть строительство дома культуры станет новым этапом в развитии поселка Мирный».

Строительство осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов и составило 30,54 млн рублей. Оборудование в новое здание на 1,75 млн рублей приобретено за счет средств Тогучинского района.

Появление нового дома культуры позволит детям и взрослым заниматься творчеством, изобразительным искусством и хореографией. Предусмотрено в новом здание и помещение для библиотеки. Учреждение культуры оснащено на высоком уровне, в том числе компьютерной техникой, звуковым и световым оборудованием.

Фото: архивы пресс-служб

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