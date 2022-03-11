В Новосибирской области открыли дом культуры за 30 миллионов рублей

Строительство осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов и составило 30,54 млн рублей. Оборудование в новое здание на 1,75 млн рублей приобретено за счет средств Тогучинского района.

Появление нового дома культуры позволит детям и взрослым заниматься творчеством, изобразительным искусством и хореографией. Предусмотрено в новом здание и помещение для библиотеки. Учреждение культуры оснащено на высоком уровне, в том числе компьютерной техникой, звуковым и световым оборудованием.

Фото: архивы пресс-служб