В Новосибирской области открыли дом культуры за 30 миллионов рублей

Замгубернатора Ирина Мануйлова отметила, насколько важно, чтобы он стал местом, объединяющим жителей.
11 марта состоялось торжественное открытие нового ДК, построенного в рамках нацпроекта «Культура» в поселке Мирный Тогучинского района (Новосибирская область). Прежде творческие мероприятия проходили в помещении школы или на летней сцене. С открытием нового дома культуры жителей поздравила заместитель губернатора Ирина Мануйлова.
«Именно благодаря вашей инициативе и настойчивости этот дом культуры распахнул свои двери для вас и будущих поколений жителей поселка. По национальному проекту «Культура» в Новосибирской области строятся новые дома культуры, ремонтируются детские школы искусств – делается все для того, чтобы культура была доступна каждому жителю страны, вне зависимости от того, живем мы в центре Новосибирска или маленькой деревне, – подчеркнула Ирина Мануйлова. – Главное, чтобы мы помнили, что мы с вами – великий и единый народ, что Россия может гордиться своей историей и культурным наследием. Я говорю эти слова в год, который посвящен российской культуре, нашим национальным традициям – в этом наша сила и залог нашего будущего. Важно, чтобы дом культуры стал тем местом, которое объединяет всех жителей поселка».
Замминистра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов подчеркнул, что это четвертое культурно-досуговое учреждение, построенное в рамках нацпроекта «Культура» в регионе: «В поселке Мирный появилось уютное и красивое пространство. Хотелось бы, чтобы поводы приходить сюда были радостными – проводить вместе время, заниматься творчеством, читать. Пусть строительство дома культуры станет новым этапом в развитии поселка Мирный».
Строительство осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов и составило 30,54 млн рублей. Оборудование в новое здание на 1,75 млн рублей приобретено за счет средств Тогучинского района.
Появление нового дома культуры позволит детям и взрослым заниматься творчеством, изобразительным искусством и хореографией. Предусмотрено в новом здание и помещение для библиотеки. Учреждение культуры оснащено на высоком уровне, в том числе компьютерной техникой, звуковым и световым оборудованием.
Фото: архивы пресс-служб
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