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Анатолий Локоть рассказал о подготовке к празднованию 9 мая

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Мэр пообещал, что в этом году новосибирцев ждет полноценный офлайн-парад.

В ходе пресс-конференции в пятницу, 11 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что власти готовятся к полноформатному празднованию Дня Победы.

«Год для нас особенный. Мы планируем в этом году открытие стелы на площади Калинина. Правда, к 9 мая мы не успеем это сделать, но в течение года – должны. К 9 мая мы готовимся и к параду, и к участию новосибирцев непосредственно в этих акциях. То есть весь набор подготовки мы сегодня выполняем», — отметил градоначальник.

Помимо этого, в городе пройдет легкоатлетическая эстафета имени Покрышкина, которую власти проведут в 75-й раз.

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