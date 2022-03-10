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Снег с крыш новосибирских многоэтажек планируют убрать до середины марта

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Во время аппаратного совещания в мэрии об этом сообщил глава департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев.

В Новосибирске планируют очистить крыши многоэтажных домов от снега до. Вместе с тем рабочие убирают наледь с лоджий и карнизов, а также убирают и вывозят снег с дорог. Об этом на аппаратном совещании 10 марта сообщил глава департамента ЖКХ Дмитрий Перязев.

«У нас подлежит очистке 2 830 кровель многоквартирных домов, полный сброс снега мы планируем завершить до 15 марта. Идет уборка снежных навесов, уборка снега и льда с карнизов, с верхних этажей, лоджий домов. Выполнены работы на 960 кровлях управляющими компаниями», – сказал господин Перязев.

Глава департамента также уточнил, что за минувшую неделю специалисты администрации проверили состояние 1 209 крыш домов, в 36 из которых выявили нарушения.

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