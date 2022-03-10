Когда в Новосибирске ограничат движение для большегрузов?

В Новосибирске с 4 апреля по 22 мая 2022 года ограничат движение большегрузов, об этом сообщили в мэрии сибирской столицы. Временное ограничение установят для транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза) и для большегрузов с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, навальный цемент, асфальтобетон, железобетонные изделия, контейнеры железнодорожные) и относящихся к самоходной специальной технике (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).



«Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности городских дорог в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий», — прокомментировали в городской администрации.



Движение ограничат по улицам Хилокской, Петухова, Мира, Ватутина, Большевистской. Также проехать нельзя будет по Советскому шоссе, Бердскому и Старому шоссе и по Бугринскому мосту.



В мэрии Новосибирска напомнили, что «водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения».