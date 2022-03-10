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Американская компания Caterpillar остановила работу завода в Новосибирске

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Производитель строительной техники приостанавливает свою деятельность в России из-за санкций.

Американский производитель строительной техники Caterpillar заявил, что приостанавливает свою работу из-за санкций, введенных в отношении России, и нарушения цепи поставок.

«Работа в России становится все более сложной, в том числе из-за санкций и нарушения цепи поставок. Мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях», — указывается в пресс-релизе на сайте компании. При этом в Caterpillar подчеркнули, что сейчас думают о вопросе поддержки своих сотрудников в России.

Основное предприятие Caterpillar находится в Тосно и работает с 2000 года. На заводе собирают по две модели экскаваторов и карьерных самосвалов. Также на предприятии производят компоненты и оборудование, которое после этого направляют в Европу. Кроме того, у предприятия есть филиал в Новосибирске, где изготавливают кузовы для самосвалов.

Фото: @caterpillarinc

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