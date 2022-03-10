Какая тема станет главной на форуме «Технопром» в 2022 году?

Распоряжение о проведении форума подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Определена тема IX Международного форума технологического развития «Технопром» – он пройдет в Новосибирской области в 2022 году. Распоряжение Правительства РФ о проведении форума №421-р от 5 марта 2022 года подписал председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Как прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, «Технопром» будет проводиться ежегодно. «Определена тема форума «Технопром» этого года – «Технологический суверенитет и устойчивое развитие России», – отметила Ирина Мануйлова. – Сегодня, когда мы столкнулись с целым рядом санкций, именно вопросы технологического суверенитета и безопасности становятся приоритетами обсуждения на площадке «Технопрома». Наша задача – определить узкие места в технологических цепочках, связанных с потенциальными внешними рисками, определить технологические цепочки, которые сегодня уже есть у России во многих областях, и именно «Технопром» становится площадкой, где будут представлены новейшие технологические разработки для ликвидации тех разрывов, с которыми мы возможно будем сталкиваться».
Согласно распоряжению Правительства РФ, по инициативе Минобрнауки России и правительства Новосибирской области Международный форум технологического развития «Технопром» будет проводиться ежегодно. Председателем организационного комитета по подготовке и проведению форума назначен заместитель Председателя Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время будет сформирован и утвержден состав оргкомитета.
Правительство Новосибирской области будет осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности организационного комитета по подготовке и проведению форума «Технопром». Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ примут участие в подготовке и проведении форума.
Фото: архивы пресс-служб
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