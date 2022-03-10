В новосибирском метро и пригородном транспорте перестала работать бесконтактная оплата проезда

10 марта новосибирцы столкнулись с проблемой оплаты проезда в транспорте, после того, как в их телефонах отказали системы Apple Pay и Google Pay. У входов в метро собираются очереди из-за проблем с оплатой у новосибирцев, пользующихся ими. Проблемы с оплатой горожан возникли после санкций в отношении ряда российских банков.

«Ограничения с 10 марта коснутся сервисов Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и Sber Pay(Android NFC) по картам Visa и Mastercard. Сервисы Сбера «ПлатиQR», Sber Pay (онлайн) и сервисы СБП ограничения никак не затронут. Все электронные кошельки на картах «Мир» продолжат работать», – сообщали в телеграм-канале Центробанка.

Отметим, что во многих торговых точках Новосибирска уже висят объявления о возможных проблемах с оплатой при помощи мобильных устройств. Горожанам предлагают воспользоваться картой «Мир» или расплатиться наличностью.

Фото: архивы пресс-служб