В новосибирских такси взлетела стоимость проезда

В Новосибирске 9 марта резко подскочила цена на такси. Средняя цена поездки выросла на 100–150 рублей в зависимости от района. Водители и сами алгоритмы агрегаторов объясняют эту ситуацию нехваткой машин на линии.

«Вчера все старались подзаработать, и много машин было. Получилось, что и цена поездки была невысокая. Сегодня, видимо, многие решили отдохнуть. Но я на работе, вижу, что да, выше цена стала. Но это особо не даст нам заработать. Пробки всё съедят», — объяснил корреспонденту НГС водитель такси Евгений. С ним согласен и коллега Павел. Он добавил, что цена выросла сегодня у всех сервисов.

Специальный индекс сервиса «Яндекс.Такси», который теперь встроен в приложение, такой рост объясняет нехваткой автомобилей. «Заказов в разы больше, чем машин, — сообщается в приложении. — Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов».