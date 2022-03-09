Останемся без «Колы»: завод Coca-Cola в Новосибирске перестал работать

На официальном сайте The Coca-Cola Company опубликовали сообщение о приостановке деятельности на территории России.

«The Coca-Cola Company сегодня объявила, что приостанавливает деловую активность в России», – сказано в сообщении. Отмечается, что компания продолжает следить за развитием ситуации вокруг Украины.

На территории России Coca-Cola имеет десять заводов по производству безалкогольных напитков. Они располагаются в Москве и Московской области, Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Красноярске, Владивостоке и Новосибирске.

Новосибирский завод по производству Coca-Cola открыли в 1997 году. В 2001 году в нем начали также изготавливать негазированную воду BonAqua Still, а в 2005 – холодный чай Nestea. Постепенно завод расширял продукцию, в 2007 году на нем запустили производство энергетика Burn в жестяной банке, а в 2014 году – соков и нектаров компании «Добрый».