Новосибирские магазины ввели ограничения на продажу товаров в одни руки

Новосибирские ритейлеры сообщают об ограничении продажи товаров в одни руки. Так, сеть супермаркетов «Ярче» ограничила количество пачек крупы и сахара, которые можно отпустить в одном чеке. В рамках одного чека могут приобрести не больше трех пачек риса, гречневой или овсяной круп, а также сахара. Такие меры связаны с увеличившимся спросом на эти категории товаров: в последнюю неделю он вырос настолько резко, что требуемого объема продукции перестало хватать на всех покупателей.

В своем telegram-канале ритейлер «Лента» сообщил, что также вводит лимит на ряд товаров — и в офлайн-магазинах, и при покупке онлайн. Ограничения касаются таких товаров как: крупы, чай, кофе, сахар, мука, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясная и рыбная консервация, масла, косметика, средства для стирки, туалетная бумага, детская бытовая химия, подгузники. Мера направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам, отметил ритейлер.

Ввел ограничения на покупки и «Ашан». В частности, речь идет о соли (три пачки в одни руки), сахаре (не более 10 кг), муке (не более пяти упаковок по 2 кг), растительном масле (не более 10 бутылок), крупах, макаронах (не более 10 упаковок). В «Ашане» объяснили эту меру ростом спроса на социально-значимые товары, в том числе со стороны бизнеса. «Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара», — комментирует представитель ретейлера (цит. по РБК). Ритейлер уверяет, что в целом «Ашан» в России достаточно обеспечен запасами социально-значимых товаров, проблем с закупкой и доставкой нет, дефицита в ближайшее время не ожидается.