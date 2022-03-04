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Памятную стелу «Новосибирск – город трудовой доблести» установят на площади Калинина этой осенью

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Дату ее установки озвучили на заседании рабочей группы оргкомитета «Победа».

Памятную стелу «Новосибирск – город трудовой доблести» установят 3 ноября 2022 года. Об этом сообщили в правительстве региона во время заседания рабочей группы оргкомитета «Победа».

В ходе заседания руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, вице-мэр города Анна Терешкова напомнила, что местом для установки выбрали площадь Калинина.

Обсуждая вопрос о вручении памятного нагрудного знака «Новосибирск – город трудовой доблести», министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева отметила, что уже вручено 7880 труженикам тыла и их семьям.

Фото: 2ГИС

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