Памятную стелу «Новосибирск – город трудовой доблести» установят на площади Калинина этой осенью

Памятную стелу «Новосибирск – город трудовой доблести» установят 3 ноября 2022 года. Об этом сообщили в правительстве региона во время заседания рабочей группы оргкомитета «Победа».

В ходе заседания руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, вице-мэр города Анна Терешкова напомнила, что местом для установки выбрали площадь Калинина.

Обсуждая вопрос о вручении памятного нагрудного знака «Новосибирск – город трудовой доблести», министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева отметила, что уже вручено 7880 труженикам тыла и их семьям.

Фото: 2ГИС