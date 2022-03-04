Продукты с минимальной наценкой назвали новосибирские торговые сети

Минпромторг региона ежедневно проводит мониторинг цен на самые необходимые товары.
Работающие на территории Новосибирской области ритейлеры рассказали о запасах продовольствия и ценовой политике в условиях санкций, введенных по отношению к России.
Торговая сеть «Магнит» установила минимальную наценку на товары первой необходимости, отметив, что запас социально значимых товаров на складах сделан на месяц вперед. «Весь ассортимент социально значимых товаров производится в России. Товар на полках будет. Наценку держим минимальной – не выше 10 %. На овощи, молочные изделия, хлебобулочные изделия, чай не выше 5%. На ценниках на эти товары написали «Соц». Можно у продавцов спросить, какие продукты с минимальной наценкой», – сказала директор торговой сети «Магнит» в СФО Алена Рыбалко на пресс-конференции в пятницу, 4 марта.
Она отметила, что магазины работают в прежнем режиме, поставки идут по расписанию в запланированном объеме, ажиотажного спроса не наблюдается. Представитель сети подчеркнула, что в росте цен компания не заинтересована, так как вслед за этим неминуемо начнется снижение потока покупателей.
Представитель торговой сети «Мария-Ра» из Алтайского края Дмитрий Провоторов сообщил, что запас по стратегически важным продуктам имеется в распределительном центре. «Мы алтайская сеть, и мы близки к стратегически важным продуктам – крупам. Можем обеспечить хороший запас и ценовое предложение. Не вижу рисков. Алтайский край достиг максимальных объемов по уборке. Обеспечивает 40% потребности России в гречке. Гречки и пшеницы хватит на всех», – сообщил Провоторов.
Список социально значимых товаров, составленный минпромторгом Новосибирской области:
В пресс-конференции также приминал участие министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров. По его словам, ведомство ежедневно ведет мониторинг цен на самые необходимые продукты: крупы, замороженные мясо и рыбу, подсолнечное масло, соль, сахар.
Отдельно следят за ценами на гречневую крупу. Также мониторинг цен идет на бытовую технику и средства гигиена. Гончаров добавил, что действует отдельное постановление правительства о том, что введено ограничение наценки на 24 социально значимых товара.
«Сложности с поставками из-за границы, но это временная ситуация. Находим товарные коридоры, где есть наши зарубежные партнеры», – рассказал министр. Он также призвал новосибирцев посещать социальные ярмарки, которые работают с условием установления цен на 10-15% ниже рынка. Планируется масштабировать проведение ярмарок и привлекать к участию в них местных производителей.
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