Продукты с минимальной наценкой назвали новосибирские торговые сети

Работающие на территории Новосибирской области ритейлеры рассказали о запасах продовольствия и ценовой политике в условиях санкций, введенных по отношению к России.

Торговая сеть «Магнит» установила минимальную наценку на товары первой необходимости, отметив, что запас социально значимых товаров на складах сделан на месяц вперед. «Весь ассортимент социально значимых товаров производится в России. Товар на полках будет. Наценку держим минимальной – не выше 10 %. На овощи, молочные изделия, хлебобулочные изделия, чай не выше 5%. На ценниках на эти товары написали «Соц». Можно у продавцов спросить, какие продукты с минимальной наценкой», – сказала директор торговой сети «Магнит» в СФО Алена Рыбалко на пресс-конференции в пятницу, 4 марта.

Она отметила, что магазины работают в прежнем режиме, поставки идут по расписанию в запланированном объеме, ажиотажного спроса не наблюдается. Представитель сети подчеркнула, что в росте цен компания не заинтересована, так как вслед за этим неминуемо начнется снижение потока покупателей.

Представитель торговой сети «Мария-Ра» из Алтайского края Дмитрий Провоторов сообщил, что запас по стратегически важным продуктам имеется в распределительном центре. «Мы алтайская сеть, и мы близки к стратегически важным продуктам – крупам. Можем обеспечить хороший запас и ценовое предложение. Не вижу рисков. Алтайский край достиг максимальных объемов по уборке. Обеспечивает 40% потребности России в гречке. Гречки и пшеницы хватит на всех», – сообщил Провоторов.