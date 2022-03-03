Представителей новосибирского бизнеса приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее малое предприятие

Организатором конкурса является департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
В марте-апреле 2022 года пройдет конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска». Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются с 03 марта до 02 апреля. Организатором конкурса является департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Конкурс проходит по следующим номинациям:
1. «Стартап»;
2. «Сделано в Новосибирске»;
3. «Инвестируй в Новосибирск»;
4. «Молодой предприниматель Новосибирска»;
5. «Инновации»;
6. «Лучший бренд»;
7. «Социальное предпринимательство»;
8. «Деловая женщина»;
9. «Импортозамещение»;
10. «Лидер сферы общественного питания»;
11. «Лидер сферы бытового обслуживания».
Критерии оценки конкурсантов:
1. Деловая активность;
2. Инновационный подход;
3. Социальная значимость;
4. Финансовые показатели;
5. Конкурентоспособность, перспективы развития и роста;
6. Управленческие способности руководителя.
Победители конкурса по каждой номинации будут награждаться Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и ценными подарками.
Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальной странице управления инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в разделе «Документы» на сайте мэрии города Новосибирска (novo-sibirsk.ru) и на портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирска» mispnsk.ru в разделе «Предпринимателю» — «Конкурсы» и по телефону 227-55-74, 227-55-66.
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