Представителей новосибирского бизнеса приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшее малое предприятие

В марте-апреле 2022 года пройдет конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска». Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются с 03 марта до 02 апреля. Организатором конкурса является департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Конкурс проходит по следующим номинациям:

1. «Стартап»;

2. «Сделано в Новосибирске»;

3. «Инвестируй в Новосибирск»;

4. «Молодой предприниматель Новосибирска»;

5. «Инновации»;

6. «Лучший бренд»;

7. «Социальное предпринимательство»;

8. «Деловая женщина»;

9. «Импортозамещение»;

10. «Лидер сферы общественного питания»;

11. «Лидер сферы бытового обслуживания».



Критерии оценки конкурсантов:

1. Деловая активность;

2. Инновационный подход;

3. Социальная значимость;

4. Финансовые показатели;

5. Конкурентоспособность, перспективы развития и роста;

6. Управленческие способности руководителя.



Победители конкурса по каждой номинации будут награждаться Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и ценными подарками.



Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальной странице управления инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в разделе «Документы» на сайте мэрии города Новосибирска (novo-sibirsk.ru) и на портале «Малое и среднее предпринимательство Новосибирска» mispnsk.ru в разделе «Предпринимателю» — «Конкурсы» и по телефону 227-55-74, 227-55-66.