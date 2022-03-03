Букет к 8 марта взлетел: в Новосибирске резко подорожали цветы

Поздравление женщин с 8 марта в 2022-м обойдется гораздо дороже, чем в прежние годы. Главная причина этого — отмена рейсов из стран ЕС, из которых в Новосибирск должны были доставить партии свежих цветов.

Самолеты с оптовыми партиями цветов должны были приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево 1, 2 и 3 марта, однако этого не произошло из-за вводимых против России санкций.

Продавцы цветов рассказали «АиФ Новосибирск», что стоимость их товара к 8 марта и так поднимается на 20-30 процентов. А в этом году прибавится сверху еще примерно 30 процентов. Таким образом, по сравнению с обычным днем цены поднимутся на 50-60 процентов.

При этом если в европейскую часть России цветы из Европы могут доставить по автомобильным трассам, то Новосибирск такой возможностью не располагает.

Впрочем, без подарков сибирячки не останутся. Часть закупок из Голландии, которая является флористическим лидером Европы, была сделана еще до обострения ситуации на Украине. Не стоит забывать и о собственных цветах, которые выращивают в новосибирских теплицах.