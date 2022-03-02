Новосибирский аэропорт Толмачево перестал обслуживать клиентов по картам Priority Pass

В аэропорту Толмачево в Новосибирске временно приостановили обслуживание по картам Priority Pass. Информацию об этом Сиб.фм подтвердили в пресс-центре аэропорта.

В среду, 2 марта, аэропорт уведомил пассажиров, что перестает осуществлять обслуживание по данным картам и приносит извинения за доставленные неудобства.

Priority Pass – это карты Visa Infinite, позволяющие их владельцам посещать бизнес- и VIP-залы аэропортов разных стран, которые участвуют в данной программе.

«Картой Priority Pass пользуются многие клиенты. Решение [о приостановке обслуживания] связано с тем, что сейчас непонятная ситуация по взаиморасчетам с другими странами», – прокомментировали в пресс-службе аэропорта.