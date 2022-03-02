В ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрылся фирменный магазин Apple

На входе размещено объявление о том, что магазин не работает по техническим причинам.
Магазин по продаже техники Apple re: Store закрылся в ТРЦ «Галерея» сегодня, 2 марта. На входе было размещено объявление о том, что магазин не работает по техническим причинам.
О закрытии магазина в новосибирском ТРЦ стало известно после заявления компании Apple о прекращении продажи продукции на территории России из-за «специальной операции» на Украине, пишет Сиб.фм.
Источник «МК в Новосибирске» сообщает, что продавцы «яблочной» продукции опасаются, что купившие айфоны клиенты не смогут их активировать.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.