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В ТРЦ «Галерея Новосибирск» закрылся фирменный магазин Apple

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На входе размещено объявление о том, что магазин не работает по техническим причинам.

Магазин по продаже техники Apple re: Store закрылся в ТРЦ «Галерея» сегодня, 2 марта. На входе было размещено объявление о том, что магазин не работает по техническим причинам.

О закрытии магазина в новосибирском ТРЦ стало известно после заявления компании Apple о прекращении продажи продукции на территории России из-за «специальной операции» на Украине, пишет Сиб.фм.

Источник «МК в Новосибирске» сообщает, что продавцы «яблочной» продукции опасаются, что купившие айфоны клиенты не смогут их активировать.

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