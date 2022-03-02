Масленица подорожала: как изменилась цена блинного набора продуктов за год?

Управление Росстата по Новосибирской области вычислило индекс блинов. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 113%.

Для расчета были взяты продукты по классическому рецепту по средней стоимости на январь 2022 года. Литр молока в среднем стоит 70 рублей (подорожал по сравнению с прошлым годом на 117%). Шесть штук яиц – 48 рублей (113%), 300 граммов муки – 13 рублей (116%), 150 граммов подсолнечного масла – 19 рублей (98%), 40 граммов сахара – 2 рубля 30 копеек (118%) и семь граммов соли – 10 копеек (105%). Затраты по нынешним ценам составили 153 рубля.

Напоминаем, что масленичная неделя в этом году выпала на период с 28 февраля по 6 марта.