Когда в Новосибирске откроется Заельцовский парк?

В Новосибирске Заельцовский парк откроют для горожан с 1 июня. Об этом 1 марта на аппаратном совещании с мэром сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

«Парк был закрыт для посещения, так как в нем полностью менялась вся инфраструктура. Проведены новые системы освещения, электроснабжения и водоснабжения», — сказала госпожа Терешкова. По ее словам, готовность работ составляет 87%.

Кроме того, в парке провели реконструкцию главной арены, организованы тропы для скандинавской ходьбы и экотропы, установлены скамейки и детская площадка.

Фото: архивы пресс-служб