25 школ Новосибирской области капитально отремонтируют в течение двух лет

В Новосибирской области запланирован капитальный ремонт в 25 школах – работы будут проведены на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Соответствующее решение о выделении средств из областного бюджета одобрено на заседании регионального правительства, прошедшем под председательством Андрея Травникова.

Как доложил заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов, предусмотрен ремонт 25 зданий образовательных организаций в двух городских округах и 13 муниципальных районах. Школы расположены в Барабинском, Кочковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Чистоозерном, Чулымском районах, г. Обь, г. Новосибирск.

Распоряжением Правительства РФ от 25 декабря 2021 г. на эти цели выделены средства в размере 979 млн рублей. Между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Новосибирской области заключено соглашение от 24 января 2022 г., предусматривающее расходы из резервного фонда областного бюджета Новосибирской области в объеме более 210 млн рублей в 2022 году, еще порядка 66 млн рублей будет выделено в 2023 году. Всего на реализацию программы капитального ремонта школ в регионе в 2022-2023 годах из федерального и областного бюджетов будет направлено свыше 1,2 млрд рублей.

Средства из резервного фонда региона будут выделены в соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Новосибирской области, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Дополнительные средства будут направлены в 2022-2023 годах на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».