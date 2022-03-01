Новосибирская гидроэлектростанция увеличила сбросы воды — спасатели предупреждают жителей об опасности

Муниципальная аварийно-спасательная служба сообщила об увеличении сбросов воды на Новосибирской гидроэлектростанция. Рыбаков попросили не выходить на лед. Сбрасывать более 750 кубометров воды в секунду на ГЭС начали 28 февраля. Специалисты уже сейчас начинают готовиться к паводку.

Итогом выбросов станет увеличение уровня воды в Оби. Лед из-за этого потеряет свою твердость, поэтому и муниципальные, и областные спасатели просят рыбаков заканчивать с сезоном зимней рыбалки. К тому же более тысячи сотрудников отправились в рейды к кромке льда.

«По результатам четвертого этапа акции специалисты провели 1 078 патрулирований по проверке и выявлению мест возможного выхода людей и выезда техники на лед, дополнительно выставили 53 запрещающих знака. Почти 3 500 профилактических бесед охватили около 6 500 человек. Шесть протоколов об административных правонарушениях составили за выезд на лед в Ордынском и Купинском районах», — рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Фото: 2ГИС