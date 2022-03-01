Очередное снятие ковидных ограничений в Новосибирской области: где отменяют QR-коды?

В Новосибирской области с 6 марта отменят QR-коды в заведениях общепита и фитнес-центрах. Очередное снятие ограничений анонсировал губернатор Андрей Травников. «Прогноз медиков оправдывается. На прошлой и этой неделе заболеваемость коронавирусом и ОРВИ резко пошла вниз, оперштаб продолжает готовить решения о снятии части ограничений», — сказал глава региона.

Помимо фитнес-центров и заведений общественного питания, с 6 марта отменяются QR-коды при посещении аквапарка и зоопарка.

Напомним, что с 1 марта без QR-кода можно посещать парикмахерские и салоны красоты, косметические, массажные, спа-салоны, солярии, бани, сауны, ателье. С 15 марта в регионе ожидают возобновления спортивных мероприятий.