В Новосибирской области назначено два новых министра

Министром науки и инновационной политики Новосибирской области назначен Вадим Васильев. До него на этом месте работал Алексей Васильев. В ноябре прошлого года он перешел на работу в одну из федеральных структур. В этом году кадровые изменения происходили в мэрии. Начальником управления молодежной политики в департаменте по культуре, спорту и молодежной политике Новосибирска назначен Евгений Твердохлебов.

Экс-начальник управления культуры Владимир Державец стал директором центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Его прошлую должность заняла Ирина Соловьева.

Фото: архивы пресс-служб