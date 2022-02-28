В Новосибирской области назначено два новых министра

Речь идет о министре юстиции и о министре науки и инновационной политики.
Открывая оперативное совещание с членами регионального правительства 28 февраля, губернатор Андрей Травников объявил о новых кадровых назначениях в министерстве юстиции и миннауки и инновационной политики.
на должность министра юстиции Новосибирской области назначена Татьяна Деркач. До этого исполняющая обязанности министра юстиции Новосибирской области была Татьяна Кириенкова.
Министром науки и инновационной политики Новосибирской области назначен Вадим Васильев. До него на этом месте работал Алексей Васильев. В ноябре прошлого года он перешел на работу в одну из федеральных структур. В этом году кадровые изменения происходили в мэрии. Начальником управления молодежной политики в департаменте по культуре, спорту и молодежной политике Новосибирска назначен Евгений Твердохлебов.
Экс-начальник управления культуры Владимир Державец стал директором центра туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Его прошлую должность заняла Ирина Соловьева.
Фото: архивы пресс-служб
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