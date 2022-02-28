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На охрану новосибирских мостов направят 36 миллионов рублей

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Об этом рассказали в пресс-центре Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области.

В Новосибирской области на два моста поставят охрану за 36 миллионов рублей, в стоимость входят камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки. Об этом сообщили в пресс-центре Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

Один из мостов находится в Тогучинском районе, второй – в Ордынском. Переправы планируют оснастить видеокамерами, что позволит повысить защиту от террористических и иных противоправных действий.

«На категорированных объектах необходимо выполнить оснащение инженерными системами видеонаблюдения и защиты. Основная цель мероприятий – защита от незаконного вмешательства на объекты транспортной инфраструктуры», – заявляют в ТУАД.

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