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Заболеваемость COVID-19 Новосибирской области снизалась на 14% за неделю

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Коэффициент распространения вируса на данный момент — меньше единицы.

В нашем регионе за последнюю неделю заболеваемость ковидом снизилась на 14%. Об этом сообщил на оперативном совещании глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. За минувшие сутки выявили 4047 новых случаев заболевания, сутками ранее — 4208.

«Улучшились показатели. Коэффициент распространения — меньше единицы. Он — 0,92. Наибольшее количество заболевших — в Новосибирске», — отметил господин Щербатов.

Он также сообщил, что практически все больные переносят инфекцию в легкой форме — симптомы ОРВИ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что наблюдение за эпидемиологической ситуацией продолжается, планируется поэтапное снятие ограничительных мер в регионе.

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