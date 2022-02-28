Заболеваемость COVID-19 Новосибирской области снизалась на 14% за неделю

В нашем регионе за последнюю неделю заболеваемость ковидом снизилась на 14%. Об этом сообщил на оперативном совещании глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. За минувшие сутки выявили 4047 новых случаев заболевания, сутками ранее — 4208.

«Улучшились показатели. Коэффициент распространения — меньше единицы. Он — 0,92. Наибольшее количество заболевших — в Новосибирске», — отметил господин Щербатов.

Он также сообщил, что практически все больные переносят инфекцию в легкой форме — симптомы ОРВИ. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что наблюдение за эпидемиологической ситуацией продолжается, планируется поэтапное снятие ограничительных мер в регионе.