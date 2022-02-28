В Новосибирске объявлен аукцион на закупку дорожной техники за 23 миллиона

Муниципальное предприятие Новосибирска ДЭУ № 1 объявило аукцион на покупку дорожной техники, которую можно будет использовать для уборки улиц.



По данным сайта госзакупок, за четыре ковшовых погрузчика из городского бюджета готовы заплатить 22,6 млн рублей. В комплекте с машинами должны быть фрезерно-роторный снегометатель, щетка с бункером и системой увлажнения, поворотный отвал.



«Поставляемый товар должен быть новым товаром. Год выпуска должен быть не ранее 2022 года. Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. Товар должен быть без следов коррозии и деформации, изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не восстановленных комплектующих изделий, узлов и агрегатов», — сказано в документации. Подрядчик должен доставить погрузчики на территорию ДЭУ № 1 до 31 августа текущего года.