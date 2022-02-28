Андрей Травников — о возможном переносе МЧМ-2023 из России

Ледовый дворец спорта на левом берегу Оби в Новосибирске будет сдан в срок – вне зависимости от того, какое решение будет принято о месте проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время выездного совещания на стройплощадке ЛДС.

«Решение о переносе возможно, но это неважно: мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту. Если решение будет — проводить Чемпионат в Сибири – мы будем готовы. Если нет – переживем. Морально мы к этому были готовы и два года назад, когда WADA «нападала» на наших спортсменов; и несколько месяцев назад, когда был остановлен Чемпионат в Канаде – из-за ковида. В любом случае это никак не повлияет на строительство, которое идет по графику. Мы продолжаем работать, готовиться, создавать подарок для новосибирцев», — отметил глава региона.

Напомним, что игры МЧМ-2023 должны пройти в двух городах – Новосибирске и Омске, и первые матчи состоятся уже в конце этого года – 26 декабря 2022 г. Основные встречи – в частности, матч открытия, полуфиналы и финал – пройдут в Новосибирске. Финал состоится 5 января 2023 года.

К этому спортивному событию на территории Новосибирской агломерации ведется строительство новой ледовой арены, станции метро «Спортивная», четвертого моста через Обь, системы дорожно-транспортных развязок, нового терминала аэропорта «Толмачево» и других объектов.

Фото: архивы пресс-служб