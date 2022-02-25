На полках новосибирских магазинов появился хлеб с QR-кодами МЧС

В супермаркетах Новосибирска появился особенный хлеб: на упаковку, пожалуй, самого востребованного среди покупателей продукта нанесен QR-код. Эта мера направлена на повышение культуры людей в области пожарной безопасности, пояснил заместитель главного инспектора по пожарному надзору города Новосибирска МЧС России Антон Ящук.



Идея размещать информацию на товарах широкого потребления поддержали местные производители. QR-код стал частью дизайна упаковки. Продукт выпустили тиражом больше 300 тысяч. Новое изображение с правилами безопасности, считают на предприятии, должно привлечь внимание покупателей.



«QR-код разместили на самом массовом продукте ─ формовом пшеничном хлебе. Чем больше жителей будут знать о противопожарных правилах и к чему приводит их пренебрежение, тем лучше», ─ считает директор отдела рекламы и маркетинга предприятия Алексей Шестак.



Пшеничный хлеб продают практически во всех крупных супермаркетах города. Почти три месяца он будет на прилавках с QR-кодом.