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На полках новосибирских магазинов появился хлеб с QR-кодами МЧС

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Таким необычным способом населению напоминают о противопожарных правилах.

В супермаркетах Новосибирска появился особенный хлеб: на упаковку, пожалуй, самого востребованного среди покупателей продукта нанесен QR-код. Эта мера направлена на повышение культуры людей в области пожарной безопасности, пояснил заместитель главного инспектора по пожарному надзору города Новосибирска МЧС России Антон Ящук.

Идея размещать информацию на товарах широкого потребления поддержали местные производители. QR-код стал частью дизайна упаковки. Продукт выпустили тиражом больше 300 тысяч. Новое изображение с правилами безопасности, считают на предприятии, должно привлечь внимание покупателей.

«QR-код разместили на самом массовом продукте ─ формовом пшеничном хлебе. Чем больше жителей будут знать о противопожарных правилах и к чему приводит их пренебрежение, тем лучше», ─ считает директор отдела рекламы и маркетинга предприятия Алексей Шестак.

Пшеничный хлеб продают практически во всех крупных супермаркетах города. Почти три месяца он будет на прилавках с QR-кодом.

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