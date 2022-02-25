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До конца 2022-го сузят проезжую часть площади Будагова в Новосибирске

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Движение ограничат из-за строительства четвертого моста через Обь.

Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщает, что с 25 февраля по 31 декабря 2022 года на три метра сужается проезжая часть площади Инженера Будагова — по направлению от улицы Фабричной в сторону улицы Большевистской.

Ограничение движения связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ по возведению пролётного строения четвертого моста через Обь.

Водителей просят быть внимательными, смотреть на дорожные знаками, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.

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