До конца 2022-го сузят проезжую часть площади Будагова в Новосибирске

Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщает, что с 25 февраля по 31 декабря 2022 года на три метра сужается проезжая часть площади Инженера Будагова — по направлению от улицы Фабричной в сторону улицы Большевистской.



Ограничение движения связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ по возведению пролётного строения четвертого моста через Обь.



Водителей просят быть внимательными, смотреть на дорожные знаками, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения.