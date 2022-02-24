Андрей Травников подписал постановление о частичной отмене антиковидных мер

Глава Новосибирской области Андрей Травников подписал документ о поэтапном снятии ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.



Теперь работодатели будут самостоятельно определять долю численности или штата работников, переводимых на дистанционный режим. С 1 марта допуск посетителей в парикмахерские, салоны красоты, косметические, массажные, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, ателье осуществляется без предъявления действующего QR-кода.



Кроме того, с 15 марта возобновляется деятельность по проведению всех официальных спортивных мероприятий на территории Новосибирской области. Спортивные мероприятия будут проводиться с участием зрителей и участников в количестве не более 70 процентов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.